Ключевой тезис партии «Новые люди» — регионам надо давать больше денег и больше полномочий. Есть предложение ввести единый федеральный оклад учителям и ликвидировать контрольный орган над ними — Рособрнадзор. В планах «Новых людей» — добиться изменений в здравоохранении, системе образования, разобраться с экологическими проблемами. Преимущество партии «Новые люди» - в конструктивной региональной программе. Вот ее основные тезисы.

НЕТ - МУСОРНЫМ СВАЛКАМ, ДА - РАЗВИТИЮ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ!

Вместе с инвесторами «Новые люди» в Карелии ведут работу над проектом строительства современных, экологичных объектов для обработки, обезвреживания и размещения ТКО. Благодаря реализации этих проектов проблема свалок в регионе исчезнет.

ДА - СНИЖЕНИЮ НАЛОГОВ!

Снизить налоговую нагрузку, как минимум до

уровня Ленинградской области, стать конкурентным регионом на инвестиционном рынке, что значительно увеличит количество новых высокооплачиваемых рабочих мест.

НИЗКИЕ ТАРИФЫ НОВЫМ И МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ!

Оптимизировать тарифы для новых и малых

производственных предприятий. Малый производственный бизнес должен стать локомотивом роста экономики Карелии!

РОДНОЙ КАРЕЛИИ - ЧИСТЫЕ ОЗЕРА!

Обновить систему очистных сооружений! Остановить прямой сброс промышленных и коммунальных отходов в Онежское озеро и другие водоемы республики.

ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ РАБОТЫ ВСЕХ ТЕРРИТОРИЙ И АТТЕСТАЦИЮ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ НА МЕСТАХ

Следует очистить власть от закостенелых бюрократов во

власти, работа которых не соответсвует критериям управленца. На их место должны прийти новые молодые профессионалы, способные решать конкретные задачи.

НАШИ ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА НАС

Деньги должны оставаться в регионе, а не расходоваться в центре на глобальные проекты, далекие от нужд жителей Карелии.

ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ - ДОСТОЙНУЮ МЕДИЦИНУ!

Внедрить закон о социальной ипотеке для молодых врачей, приезжающих на работу в республику. Ввести практику постройки арендного жилья для работников медицины и образования с возможностью последующего ее выкупа через

льготную ипотеку, сумма ипотечных платежей не должна превышать 1,5% годовых.

УЧИТЕЛЯМ И ВОСПИТАТЕЛЯМ - ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА!

Существенное увеличение почасовой оплаты труда

педагогического состава в в зависимости от стажа и квалификации. Значительное сокращение документооборота, требуемого от учителей со стороны вышестоящих структур.

ДЕТЯМ КАРЕЛИИ - ДОСТОЙНЫЙ ОТДЫХ!

Восстановить в Карелии систему работы детских оздоровительны лагерей и лагерей отдыха. В приоритете – создание Программы системы детского отдыха наряду с повышением ответственности административно-педагогического состава детских учреждений и усилением мер безопасности.

Изготовлено ООО «Издательский дом «Петропресс»», юридический адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр.Первомайский, 48, ИНН 100103688198; тираж 1 экз., заказ от 14.09.2021 г., размещено по заказу и оплачено из средств кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва по одномандатному избирательному округу №17 Кванина Владимира Владимировича