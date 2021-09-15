Депутаты 28 созыва провели заключительную сессию Петросовета

Подводя промежуточные итоги, надо признать, что 28 созыву было чем отчитаться перед горожанами.

С 2017 года по проекту «Формирование комфортной городской среды» отремонтированы 263 дворовых и 27 общественных территорий карельской столицы. За три года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» приведены в нормативное состояние порядка 60 дорог и 14 тротуаров. Впервые за 30 лет в карельской столице построена новая школа на 1350 мест.

В заключении депутаты провели торжественную церемонию с вручением благодарственных писем и памятных подарков. Депутаты выстроились за столом президиума и закончили заседание общей фотосессией. (Видео)