Парламент Карелии превращен в склеп, где хоронят любую инициативу

- Андрей Сергеевич, накануне выборов 19 сентября хотелось бы обсудить избирательную кампанию. С чем обращаются к Вам, петрозаводчане - жители Древлянки и Перевалки?

- Вопросов у людей накопилось очень много: содержание дворов, комфортная городская среда. Развитие троллейбусного управления, состояние автобусов, содержание остановок. Благоустройство парков, содержание дорог. Безопасность.

- Вам есть, что предложить администрации Петрозаводска и Карелии – можно ли решить озвученные проблемы?

- Напомню о том, что некоторое время назад я участвовал в конкурсе на должность главы Петрозаводска. И уже в тот момент совместно с региональным отделением партии «Справедливая Россия» мы были, пожалуй, единственными, кто представил достаточно широкий комплекс мер по решению конкретных задач. Мы действительно готовились серьезно и основательно.

- Вы один из немногих кандидатов и действующих депутатов, кто старается заручиться поддержкой людей в самых острых вопросах. Вместе с жителями Петрозаводска собирали подписи под обращениями. Это дает какой-то результат?

- Обсуждая с жителями вопросы, я должен понимать насколько это важно для самих людей. Одно дело, когда о проблеме скажет Рогалевич, а другое дело, когда Рогалевича поддержат люди. Согласитесь, что подписи придают вес обращению. Только за несколько последних дней мы собрали сотни подписей к главе Петрозаводска, часть озвученных публично проблем уже решаются.

- Андрей Сергеевич, будучи действующим депутатом Законодательного Собрания, Вы не поддержали ни пенсионную реформу, ни законопроект о «детях войны», в чем причина?

- Во время голосования за пенсионную реформу я выступал категорически против принятия этого решения. И мое мнение не поменялось. Придя 19 сентября на избирательные участки, жители республики должны вспомнить о том, чьими голосами была принята эта антинародная реформа. А что касается законопроекта о «детях войны» – я был согласен по смыслу, но не по содержанию. О какой поддержке идет речь? Разовая выплата в размере 1000 рублей и памятный знак для тех, кто пережил ужас войны в детском возрасте. Нами предлагались поправки с действенными мерами социальной поддержки. Позиция же правительства была категоричной – денег нет.

- Денег в бюджете Карелии действительно нет?

- Как же? Посмотрите на расходы администрации главы Карелии. Рост его зарплаты. Посмотрите на стоимость закупаемых правительством машин.

- Статус депутата ЗС Карелии – это не только решение вопросов того округа, в котором кандидат избрался. Проблемы в разных районах схожие для всей республики в целом. Задам вопрос, который стоит остро для многих жителей: форелевые хозяйства – зло?

- Огромное зло! И я в этом вопросе всегда занимал сторону людей, разделяя мнение ученых и экологов. Жители Карелии имеют право на чистый воздух, чистую землю и чистую воду. Это основа жизни и здоровья. Вопросы выделения участков для форелеводов – их публичное обсуждение, строгое соблюдение требований экологической безопасности, вопросы утилизации отходов форелевых хозяйств – назрели давно. Напомню о том, что недавно мной был сформирован пакет предложений в адрес главы Карелии по ужесточению контроля за деятельность форелевых хозяйств. Если эти вопросы не будут обсуждаться уже сейчас, а власть и депутаты не будут принимать верные решения, не будут услышаны ученые и экологи – мы окажемся республикой гниющих озер, болот и лесов.

- Как бы Вы охарактеризовали работу нынешнего созыва Законодательного Собрания Карелии?

- Я уже не раз высказывал свое мнение и давал оценку работы нынешнего созыва. По-моему, это самый слабый, самый управляемый, самый безынициативный созыв. Причем все важные законопроекты оппозиции зарубались на корню пассивным большинством. Монополия одной партии привела к тому, что в стенах парламента широко не обсуждался ни один из острых вопросов, который волнует жителей Карелии. Не было проведено ни одного серьезного публичного слушания. Законодательное Собрание превращено в склеп – в место, где хоронят любую инициативу или предложение. И нам предлагают опять сохранить этот режим работы, сформировав «команду молчунов». А я напомню – людям нужны депутаты, которые смогут, не боясь, без оглядки на правительство, говорить о проблемах и принимать решения в интересах жителей республики. Готовить и обсуждать законопроекты, направленные на улучшение жизни наших граждан.

- Что партия «Справедливая Россия» готова предложить жителям нашей республики?

- Законодательное Собрание не должно иметь конституционное большинство одной партии. За последние пять лет жители Карелии смогли убедиться в том, что это ведет к полной стагнации, принимаются антинародные реформы. Законодательное Собрание должно быть местом обсуждений и принятия решений, которые направлены на благо всего общества, а не отдельных его представителей. Именно поэтому, вместе с активными жителями республики, мы предлагаем справедливую программу «Вернем Карелию людям», где объяснили, почему Законодательное Собрание должно быть парламентом народных интересов. Почему мы за честную социальную политику и справедливую экономику и как мы к этому должны прийти. Почему любая оптимизация приводит к страшным результатам и, прежде всего, к сокращению числа жителей республики, и что мы готовы предложить, чтобы этого не происходило. Почему тарифы в сфере ЖКХ должны быть честными и прозрачными. Почему главы наших районов и городов должны избираться гражданами, а не назначаться чиновниками. Почему карельская деревня должна возрождаться, а не умирать мучительной смертью…

19 сентября мы вместе можем выбрать образ будущего нашей Карелии, где во главе угла будет справедливое отношение к каждому жителю республики.

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