Леонид Лиминчук: деньги на организацию своего бизнеса – это не доход

На заседании Законодательного Собрания Карелии 15 сентября было поддержано обращение депутатов Леонида Лиминчука, Алексея Хейфеца и спикера парламента Элиссана Шандаловича к Заместителю Председателя Правительства России Татьяне Голиковой предложением не учитывать единовременные выплаты гражданам на организацию бизнеса при расчете среднедушевого дохода семьи.

Авторы обращения указывают на существующие отказы гражданам в назначении ежемесячных выплат и пособий на детей, так как из-за включения в расчет единовременной финансовой помощи на организацию собственного дела повышается размер среднедушевого дохода семьи. При этом депутаты обращают внимание на то, что данные средства не являются доходом от предпринимательской деятельности, однако на данный момент они включаются в расчет среднедушевого дохода семьи, влияют на получение адресных ежемесячных выплат на детей.

«Это несправедливо, потому что деньги на организацию своего производства, своего бизнеса – это не доход, полученный от предпринимательской деятельности, потому что ещё в принципе нет никакого предпринимательства»

- прокомментировал свою инициативу председатель парламентского Комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук.

Так, за первое полугодие 2021 года в республике было заключено 74 соглашения о предоставлении безработным гражданам единовременной финансовой помощи на организацию своего дела на сумму 17,2 млн рублей.