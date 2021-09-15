Размер выплат по уходу за инвалидами I группы может быть увеличен

Сегодня, 15 сентября, на заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты рассмотрели обращение к Заместителю Председателя Правительства России Татьяне Голиковой о необходимости увеличения размера компенсационных выплат гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы. Авторы инициативы - спикер Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович, Первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник, депутаты Галина Гореликова, Анна Лопаткина, Ирина Кузичева, Леонид Лиминчук и Алексей Хейфец.

Сегодня неработающие трудоспособные граждане по уходу за инвалидами I группы получают выплату 1 200 рублей в месяц. При этом родители или опекуны детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и инвалидов с детства I группы ежемесячно получают по 10 000 рублей.

«Уход за инвалидом I группы крайне сложен и не отличается от ухода за инвалидом с детства I группы. При этом размер выплат людям, осуществляющим уход, отличается. Это несправедливо, сумма пособия должна быть увеличена»

- прокомментировал Элиссан Шандалович.

Председатель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец считает, что это важная социально направленная инициатива, которая позволит человеку находиться в кругу семьи, среди близких людей, которые смогут о нем позаботиться в своем доме, а не в социальном учреждении или доме ухода.

Депутаты на заседании поддержали инициативу коллег, обращение будет направлено в федеральный центр.