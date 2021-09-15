Жители Карелии смогут получить выплату на строительство дома

Депутаты Законодательного Собрания Карелии на заседании 15 сентября поддержали в первом и втором окончательном чтении проект закона, внесенный Главой республики Артуром Парфенчиковым о единовременной выплате на строительство собственного дома.

Соавторами инициативы выступили Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович, Первый вице-спикер Ольга Шмаеник, депутаты Леонид Лиминчук, Алексей Хейфец, Галина Гореликова, Виталий Красулин, Марина Гуменникова, Анна Лопаткина, Ирина Кузичева, Алексей Исаев, Вадим Андронов, Максим Воробьев и Светлана Бачой.

Единовременная денежная выплата из бюджета Карелии будет предоставляться жителям республики, которые с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 уведомили органы местного самоуправления о строительстве дома и зарегистрировали объект недвижимости площадью не менее 70 кв. м с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года.

«Строительство собственного дома для многих жителей республики, особенно в сельской местности – реальная возможность улучшить жилищные условия. Но подорожание строительных материалов в этом году стало серьезным сдерживающим фактором. Знаю об этом из обращений, которые поступают мне в социальных сетях. Люди опасаются, что не смогут завершить уже начатое строительство. Поэтому совместно с Председателем Законодательного Собрания республики Элиссаном Шандаловичем предложили компенсировать жителям республики часть затрат на материалы для строительства дома»

- написал Артур Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте».

Размер выплаты на возмещение расходов на приобретение строительных материалов для многодетных семей составит 100 тысяч рублей, для остальных категорий – 50 тысяч рублей.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.