Новые фонари засияли на Лесном проспекте в Петрозаводске

На Лесном проспекте в Петрозаводске модернизирована система освещения. На одной из самых длинных магистралей карельской столицы установлены новые фонари, сообщает пресс-служба мэрии.

Новые светильники просты в использовании. Они подключены к автоматизированной системе управления наружным освещением, включаются и выключаются самостоятельно. Кроме того, в сравнении с натриевыми лампами эти фонари характеризуются лучшей цветопередачей.

Всего в этом году в разных районах Петрозаводска установлено более 1000 опор и 1750 светильников, протянуто около 40 километров кабеля. // Фото мэрии города