29 декабря 2022, 13:26
Новые фонари засияли на Лесном проспекте в Петрозаводске
На одной из главных магистралей карельской столицы модернизирована система освещения
На Лесном проспекте в Петрозаводске модернизирована система освещения. На одной из самых длинных магистралей карельской столицы установлены новые фонари, сообщает пресс-служба мэрии.
Новые светильники просты в использовании. Они подключены к автоматизированной системе управления наружным освещением, включаются и выключаются самостоятельно. Кроме того, в сравнении с натриевыми лампами эти фонари характеризуются лучшей цветопередачей.
Всего в этом году в разных районах Петрозаводска установлено более 1000 опор и 1750 светильников, протянуто около 40 километров кабеля. // Фото мэрии города