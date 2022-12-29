29 декабря 2022, 13:22
Пассажиры Сегежского района жалуются на организацию продажи билетов
В региональном Минтрансе обещают разобраться
В Минтранс РК стали поступать жалобы на организацию продажи билетов на междугородние рейсы от жителей Сегежского района.
«Данный вопрос оперативно взят на контроль. В январе будет проведено совещание по вопросу развития действующей системы, на которое приглашены все заинтересованные стороны»,
- прокомментировали в ведомстве.
В пресс-службе министерства также пояснили, что о принятых решениях сообщат дополнительно на официальном сайте ведомства, а также в официальной группе соцсети ВК. // Фото: avokzal.karelia.ru