Пассажиры Сегежского района жалуются на организацию продажи билетов

В Минтранс РК стали поступать жалобы на организацию продажи билетов на междугородние рейсы от жителей Сегежского района.

«Данный вопрос оперативно взят на контроль. В январе будет проведено совещание по вопросу развития действующей системы, на которое приглашены все заинтересованные стороны»,

- прокомментировали в ведомстве.

В пресс-службе министерства также пояснили, что о принятых решениях сообщат дополнительно на официальном сайте ведомства, а также в официальной группе соцсети ВК. // Фото: avokzal.karelia.ru