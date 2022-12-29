Опасные горки засыпали в центре Петрозаводска и в микрорайонах

Сотрудники Городского комбината благоустройства засыпают песком опасные горки в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, уже обработаны горки на улице Защитников Донбасса, в парках Железнодорожников, Зарецком, Лососинском и Ямка.

В мэрии не исключают, что после ближайшего снегопада юные любители санок и ватрушек вновь раскатают горки. Администрация просит родителей поговорить с детьми об опасности зимних забав.

Напомним, ранее один из петрозаводских водителей опубликовал видео, как дети на ватрушках катятся с горки прямо на проезжую часть на Древлянке. // Фото мэрии Петрозаводска