29 декабря 2022, 12:49
Сильный снегопад придет в Карелию
На юго-западе республики 30 декабря ожидается плохая погода
В Карелию за день до Нового года придет непогода. Соответствующее предупреждение публикует МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.
Утром и днем 30 декабря на юго-западе республики местами ожидается сильный снег. Под действие неблагоприятного природного явления могут попасть Лахденпохский и Сортавальский районы.
Жителям республики советуют ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по подвесным пешеходным мостам. // Фото: freepik.com