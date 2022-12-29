Сильный снегопад придет в Карелию

В Карелию за день до Нового года придет непогода. Соответствующее предупреждение публикует МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Утром и днем 30 декабря на юго-западе республики местами ожидается сильный снег. Под действие неблагоприятного природного явления могут попасть Лахденпохский и Сортавальский районы.

Жителям республики советуют ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по подвесным пешеходным мостам. // Фото: freepik.com