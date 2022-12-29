Карельский предприниматель сделал больнице новогодний подарок

Карельский предприниматель, занимающийся перевозками людей с ограниченными возможностями, передал в дар Больнице скорой медицинской помощи вспомогательное медицинское оборудование.

Бизнесмен в канун Нового года подарил так необходимые инвалидные кресла, кресло-туалет, опоры-ходунки и костыли, которые, по словам сотрудников медучреждения, обязательно найдут применение в хирургическом и травматологическом отделениях БСМП.

Старшая медсестра хирургического отделения больницы Анастасия Бремстрем выразила от лица всех сотрудников огромную благодарность за помощь. Такое оборудование востребовано, чтобы можно было спокойно перевозить и обслуживать маломобильных пациентов. // Фото: vk.com/bsmp.karelia.