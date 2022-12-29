Овощи и другие продукты снова дорожают в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен на продукты в республике на неделе с 20 по 26 декабря. Информация приведена на сайте ведомства.

Среди овощей и фруктов подорожали лук (на 5,3%), свекла (на 4,3%), капуста (на 3,8%), картофель (на 2,1%), яблоки (на 1,7%). Подешевели огурцы (на 1,5%).

Среди других товаров выросли в цене на 2,3-6,4% курица, свинина, колбаса, консервы для детского питания. Подешевели сливочное масло, макароны, сахарный песок (на 1,6-3,5%).

Еженедельно специалисты следят за ценами в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: «Петрозаводск говорит»