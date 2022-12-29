60 тысяч пассажиров встретят новогоднюю ночь в поездах

В пиковые даты, с 28 по 30 декабря, в поездку планируют отправиться свыше миллиона пассажиров, сообщили в пресс-службе РЖД. В компании также уточнили, что почти 220 тысяч из них окажутся в пути под самый новый год – 31 декабря.

«Новый год в поездах встретят около 60 тыс. человек в 350 поездах. Их ждут поздравления начальника поезда, сладкие угощения для детей, праздничное меню в вагонах-ресторанах и специальный развлекательный контент в мультимедийных системах»,

- говорится в собщении.

Сладкие подарки получат и все юные пассажиры скоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка», а также ретропоезда «Рускеальский экспресс» с 31 декабря по 2 января. // Фото: t.me/telerzd.