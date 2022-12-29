Дети на ватрушках выезжают прямо на дорогу в Петрозаводске

В Петрозаводске дети продолжают пользоваться опасными горками. Очередное видео появилось в Сети, оно опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах, снятых на Древлянке, видно, как двое детей скатываются на ватрушке с горки и выезжают прямо на дорогу.

Напомним, ранее власти города распорядились ликвидировать все опасные горки в Петрозаводске. Например, была засыпана песком горка на пересечении улицы Калинина и проспекта Александра Невского. // Фото: скриншот видео «Подслушано у водителей Птз и Карелии»