За кражу бензина молодой человек пойдет под суд

Молодого жителя поселка Боровой Калевальского района ждет скамья подсудимых. В сентябре в отношении 18-летнего парня было возбуждено уголовное дело за кражу. Он слил с бензобака припаркованного в одном из дворов УАЗа девять литров бензина, а также похитил из салона свечи зажигания и 20-литровую канистру с бензином в объеме 20 литров. Хозяину автомобиля был нанесен ущерб на сумму более 4 тысяч рублей.

Прокуратура Калевальского района утвердила обвинительный акт в отношении виновного. Уголовное дело направлено мировому судье Калевальского района..

Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.