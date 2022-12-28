Опасную детскую горку ликвидировали в Петрозаводске

В Петрозаводске засыпали песком опасную горку, которую дети раскатали на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Калинина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

В ведомстве предположили, что после ближайшего снегопада юные горожане могут попытаться снова вернуть эту горку к жизни. В связи с этим инспекторы просят горожан, дети которых играют на площадке, расположенной на указанном перекрестке, объяснить им, насколько опасен этот склон.

«Рано или поздно такие развлечения могут закончиться трагедией», - констатировали в Госавтоинспекции. // Фото ГИБДД Петрозаводска