28 декабря 2022, 12:51
Опасную детскую горку ликвидировали в Петрозаводске
Госавтоинспекция просит родителей объяснить детям, чем грозят игры около проезжей части
В Петрозаводске засыпали песком опасную горку, которую дети раскатали на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Калинина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.
В ведомстве предположили, что после ближайшего снегопада юные горожане могут попытаться снова вернуть эту горку к жизни. В связи с этим инспекторы просят горожан, дети которых играют на площадке, расположенной на указанном перекрестке, объяснить им, насколько опасен этот склон.
«Рано или поздно такие развлечения могут закончиться трагедией», - констатировали в Госавтоинспекции. // Фото ГИБДД Петрозаводска