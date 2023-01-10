Новые фонари установлены на самой длинной улице Петрозаводска

Современное освещение появилось на одной из самых длинных улиц карельской столицы. На Лесном проспекте установлены фонари, которые просты и удобны в обслуживании. Кроме того, в сравнении с натриевыми лампами характеризуются лучшей цветопередачей, сообщает портал «Дороги республики Карелия».

Так как наружное освещение в Петрозаводске производится в дистанционном формате, данные фонари подключены к автоматизированной системе управления.

Напомним, в прошедшем году на 43 объектах в разных районах города установлено более тысячи опор и 1750 светильников, протянуто около 40 км кабеля. // Фото: vk.com/bkadkarelia.