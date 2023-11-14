Новые автомобили распределены между больницами Карелии

В Карелию пришли еще три автомобиля скорой помощи. Они поступили в республику по линии Минпромторга РФ, рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Всего в этом году Карелия должна получить 16 машин. Из них 14 уже прибыли в республику. Все автомобили уже распределены между медицинскими организациями, отметил министр.

Так, новые транспортные средства получат Республиканская больница имени Баранова, Республиканская больница скорой и экстренной медицинской помощи, межрайонная больница №1, паллиативный центр, Сортавальская, Калевальская, Кондопожская, Сегежская, Пряжинская, Суоярвская и Лоухская ЦРБ. // Фото «Петрозаводск говорит»