Новому перевозчику не хватает водителей

Ситуацию с новыми автобусами, работающими по регулируемому тарифу, обсудили в администрации.

Петрозаводчане жалуются, что не соблюдаются интервалы движения новых автобусов №5, 14 и 29. В мэрии объясняют это нехваткой кадров. Со слов исполняющей обязанности главы города Инны Колыхматовой, большая часть водителей на маршрутах из Петербурга. Перевозчик «Транс-Балт» пытается набрать водителей из местных, а заодно и кондукторов.

«Вакантных должностей «водитель категории Д» – 50. Еще 33 человека нужны на должность кондуктора. Обещали посодействовать в решении этой задачи – обратимся в Управление труда и занятости»,

- пишет Колыхматова на своей страничке в соцсети.

Одного водителя, который купил в автобусе и хамил, уже уволили.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о «белых пятнах» транспортной реформы.