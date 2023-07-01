Выяснили, сколько ненужных телефонов в мире

Более 5 млрд мобильных телефонов в настоящее время лежат неиспользованными у людей по всему миру, несмотря на возможность переработки компонентов гаджетов для создания новых устройств. Об этом пишет Газета.Ru.

Компании-производители неохотно переходят к процессам сбора и утилизации старых смартфонов, хотя к 2030 году планируют выйти на уровень возвратного сбора в 20 процентов гаджетов, проданных покупателям.

По оценкам экспертов, при правильной переработке пять миллиардов мобильных телефонов могут восстановить золото, палладий, серебро, медь, редкоземельные элементы и другие важные минералы на сумму в $8 млрд, а также обеспечить достаточно кобальта для производства 10 млн аккумуляторов для электромобилей. // Фото: rawpixel.com / Freepik