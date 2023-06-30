Лунный денежный календарь на июль

Июль – наиболее безопасный месяц по денежному лунному календарю на 2023 год. Полнолуние в надежном Козероге и новолуние в бережливом Раке снизит финансовые риски в июле к минимуму, позволит делать самые эффективные вложения и заключать сделки, о которых не придется жалеть в будущем!

Благоприятные дни для финансовых операций

Брать деньги в долг: 1, 2, 18, 20, 22, 26, 29.

Не брать в долг: 3, 6, 17, 19, 21, 25, 27, 28.

Давать в долг: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 28, 29.

Не давать в долг: 3, 6, 17, 19, 21, 25, 27, 28, 30.

Возвращать долги: 4, 7, 10, 11,16, 23.

Благоприятные даты для покупок: 1,2, 9, 12, 20, 29, 31.

Делать анализ расходов и доходов: 4, 11, 12, 21, 22, 31.

Заключать сделки: 5, 6, 13, 14, 15, 23, 24, 25.

Пересчитывать деньги: 3, 6, 15,17, 19, 21, 25, 27, 28, 30.

Покупать новый кошелек: 1, 26, 30.

Проводить ритуалы на привлечение денег: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 31.

Плохие для для денежных операций (новолуние, полнолуние, затмения): 3, 17.

Первая декада

1 июля. Если вы приложите усилия, то скоро хобби принесет доход, во второй половине дня сделайте генеральную уборку, избавьтесь от хлама, который мешает энергии денег прийти к вам.

2 июля. Обязательно помогите нуждающимся, уделите внимание близким. Добрые дела вернутся сторицей в денежном эквиваленте. Порадуют мелкие покупки, в частности одежды.

3 июля. Откажитесь от больших трат, сосредоточьтесь на накоплении денег. Вечером пересчитайте наличность, показав ее Луне.

4 июля. Составьте дневник доходов и расходов — увидите, куда утекают деньги.

5 июля. Отличный день как для дел, так и для финансовых операций. Смело беритесь за все, удача будет ходить за вами по пятам.

6 июля. Внимательно проверяйте каждую копейку, чтобы не сделать роковую ошибку. Избегайте покупок в Интернете.

7 июля. В первой половине дня решайте вопросы, связанные с недвижимостью и торговлей. Укрепляйте деловые связи и обзаводитесь нужными знакомствами.

8 июля. Удачный день для шопинга, крупных покупок, инвестиций, вложений.

9 июля. Бросьте все силы на решение рабочих вопросов: мощная энергетика дня откроет в вас новый потенциал.

10 июля. Энергетика дня подходит для проведения денежных ритуалов. Проявляйте щедрость, подавайте милостыню.

Вторая декада

11 июля. Не отказывайте близким, если они попросят в долг. Хороший поступок скоро обернется благополучием.

12 июля.Сегодня удача благоволит смелым и решительным, ищите денежную работу, колдуйте на расширение материальных перспектив.

13 июля. Незапланированные траты и покупки принесут радость. Хорошо открывать накопительный счет, делать пожертвования и проводить энергочистку.

14 июля. Хороший день для любых видов операций с деньгами. Также день подходит для ритуалов на привлечение дополнительного дохода и избавления от долгов.

15 июля. День, покровительствующий малому бизнесу, особенно торговле. Вечером пересчитайте дневную выручку и покажите денежки Луне.

16 июля. Время для покупок. Выгодно покупать на кредитные деньги.

17 июля. В новолуние поколдуйте над новым кошельком и копилкой для прироста доходов и увеличения накоплений.

18 июля. Устройте себе праздник, чтобы отпугнуть энергию нищеты. Во второй половине дня проведите денежный обряд.

19 июля. Не берите в долг! Выкручивайтесь как угодно, иначе провалитесь в яму нищеты.

20 июля. Обустройте рабочее пространство по фэншуй, это поможет карьерным достижениям и росту зарплаты.

Третья декада

21 июля. Под запретом все траты!

22 июля. Велика сила заговоров на возвращение долгов, зарядки бизнеса на успех, обрядов для торговли.

23 июля. День возвращения долгов. Верните деньги — и денежный энергопоток активизируется и потечет в ваш кошелек!

24 июля. День хорош для закладки новых начинаний.

25 июля. Аккуратнее с мыслями и словами-они имеют свойство сбываться!

26 июля. Можно брать в долг.

27 июля. Не лучший момент для управления денежной энергией: не берите и не давайте деньги в долг.

28 июля. Ни в коем случае не давайте в долг — получите пробоину в вашем личном денежном энергопотоке.

29 июля. Нежелательно брать и давать в долг, есть риск, что потеряете крупную сумму.

30 июля. Пересчитайте деньги, купите новый кошелек.

31 июля. Время делать крупные покупки, совершать сделки, касающиеся недвижимости, налаживать новые деловые связи. После полудня читайте заговоры на неожиданную прибыль.