«Белые пятна» транспортной реформы в Петрозаводске все заметнее

Текст и фото: Антонина Кябелева

Транспортная реформа в Петрозаводске стартовала 19 июня, когда на трех автобусных маршрутах - № 5, 14 и 29 - появились новые вместительные автобусы темно-бирюзового оттенка гатчинской компании ООО «Транс-Балт».

Петрозаводчане уже оценили совершено иной уровень комфорта общественного транспорта. Вместо задрипанных грязных «маршруток» на дорогах карельской столицы появились современные курсирующие по расписанию автобусы, оборудованные кондиционерами и устройствами для зарядки мобильных телефонов. Все чаще за рулем автобусов гатчинской компании можно увидеть водителей в синей форменной одежде.

И пусть пока перемены коснулись всего трех городских маршрутов, это явный прогресс.

Тем не менее от пассажиров продолжают поступать жалобы. Кто-то недоволен, что в автобусе не работал кондиционер, другие утверждают, что водитель не выдал им билет за проезд, третьи жалуются, что не работал валидатор, принимающий оплату по банковской карте.

Мне было интересно посмотреть, как в администрации контролируют работу водителей и оплату проезда со стороны пассажиров. Вместе с сотрудниками петрозаводской администрации я проехала по маршруту № 14. Выяснилось, что в реальности у транспортной реформы немало «белых пятен», а система контроля весьма несовершенна. Я с удивлением узнала, что контроль за оплатой пассажиров за проезд в реальности организован несколько иначе, чем об этом рассказывала заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова, а маршрут № 4 вполне легальный, вопреки заявлениям теперь уже бывшего градоначальника Владимира Любарского. К тому же и у водителей новых автобусов появились претензии.

28 июня мы договорились встретиться в 11.30 в Соломенном на конечной остановке автобусного маршрута № 14. Я вышла заранее, не надеясь на безукоризненную работу общественного транспорта. Примерно в 10.30 утра я уже находилась на остановке на улице Зайцева, чтобы на автобусе доехать до Соломенного. Нужного мне автобуса не было видно. Я решила воспользоваться приложением «Умный транспорт». Перспектива была безрадостная. В приложении я заметила, что к противоположной остановке приближается автобус № 14, который направляется в центр города. Я решила сделать снимок. Но автобус так и не появился, хотя в приложении он "проехал" мимо меня, завернул на улицу Мелентьевой и поехал в сторону Октябрьского проспекта.

Подивившись на фокусы «Умного транспорта», я заволновалась. Когда в 10.45 к остановке подкатил потрепанный автобус № 4, я решила, что не буду рисковать и доеду до конечной без комфорта, но быстро и за 40 рублей. Водитель, действительно, ехал «с ветерком» в прямом и переносном смысле этого слова, то есть быстро и с открытыми в салоне окнами. По просьбе пассажиров, он остановился у кафе «Сказка», а потом высадил пожилую женщину у какой-то развилки. В общем, как в те времена, когда «маршрутки» останавливались там, где попросят пассажиры.

Около 11 часов мы подкатили на конечную остановку. Там уже «скучал» новый автобус. Водитель «маршрутки» припарковался рядом. Он о чем-то поговорил с водителем автобуса № 14, а затем вновь отправился по маршруту. Буквально через несколько минут, в начале двенадцатого, на конечную приехал автобус № 14 и встал рядом с «коллегой». После этого подъехали сотрудники петрозаводской администрации, а один из автобусов отправился по маршруту. В данном случае приложение «Умный транспорт» функционировала идеально, четко отображая движение автобусов.

Консультант управления дорожного хозяйства и транспорта петрозаводской администрации Елена Синицына подробно рассказала, как осуществляется контроль. По ее словам, отслеживается внешний вид автобусов, облачены ли в форму водители, соответствует ли движение автобусов заявленному расписанию, предупреждают ли водители граждан о необходимости оплатить проезд при входе.

«На данный момент транспортная компания не набрала еще штат водителей, поэтому расписание корректируется, незначительно, но корректируется»,

- сказала Синицына.

Она заметила, что пока очень сложно переучить пассажиров платить сразу при входе. В Петрозаводске все привыкли оплачивать проезд, когда выходишь из автобуса или ждать, пока подойдет кондуктор, если ресь идет о троллейбусе. Елена Синицына подтвердила, что есть жалобы на то, что водители не дают билеты. «Мы сразу передаем в транспортную компанию информацию, что такой-то водитель не выдает билеты», - сообщила она.

Автобусы оснащены камерами и специальными приборами, которые подсчитывают, сколько человек зашло в автобус. Эта информация есть у водителя.

Пока, правда, администрация эту информацию не получает. Транспортная компания только обещает установить для администрации соответствующую программу. В теории, после того как сотрудники мэрии смогут получать сведения о количестве вошедших в автобус пассажиров, они смогут сравнить эти данные с суммой, поступившей за проезд. Естественно, количество пассажиров будет больше, чем поступившая сумма. Помимо «зайцев» и граждан, для которых установлен бесплатный проезд в муниципальном транспорте (участники и инвалиды ВОВ, а также их сопровождающие, «блокадники», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла), наверняка будут и добросовестные граждане, кто просто не разберется, как оплатить проезд. Но очевидно, что разница между количеством пассажиров и полученной за проезд суммой не должна отличаться слишком сильно.

Другой вопрос, как узнать, оплатил ли человек проезд или нет. Оплату наличными можно будет подтвердить билетом, который выдал водитель. А как узнать, оплатил ли человек банковской картой? Юлия Мизинкова говорила, что контролеры будут снабжены специальными устройствами, которые способны считывать с карты информацию о том, была ли произведена оплата или нет. К тому же, по ее словам, одной картой нельзя оплатить проезд подряд несколько раз.

В действительности все оказалось по-другому. Никаких устройств по считыванию информации с банковских карт у контролеров нет и не будет, а одной банковской картой с помощью валидатора можно заплатить за любое количество пассажиров. В этом я лично убедилась, когда мы вместе с Синицыной ехали в автобусе.

«У водителя находится прибор, который определяет, сколько человек зашло и сколько оплатило проезд с помощью валидатора»,

- объяснила Синицына.

Очевидно, что, когда заходит с десяток пассажиров одновременно в заполненный людьми салон, водитель физически не сможет проконтролировать, кто заплатил, а кто прикинулся «зайцем». Ему нужно либо смотреть на дорогу, либо заниматься арифметическими подсчетами, учитывая еще и поток наличных денег. Предположим, он заметил, что кто-то не заплатил. И что дальше? Останавливать движение, заходить в салон и просить, чтобы человек либо вышел, либо оплатил проезд? Понятно, что подобная схема является нежизнеспособной. Елена Синицына согласна, что в пиковое время проследить за пассажиропотоком крайне сложно. По ее словам, на маршруте № 14 должны появиться кондукторы, так как речь идет об автобусах большой вместимости. На маршрутах № 5 и 29, которые обслуживают автобусы средней вместимости, за оплатой придется следить водителям и надеяться на совесть пассажиров.

«На этих маршрутах в цену контракта не включены кондукторы, там водителю идет зарплата кондуктора, а на маршруте 14 должны быть кондукторы»,

- сказала консультант управления.

Предполагается, что пассажиры должны заходить в первую дверь и сразу оплачивать проезд либо у водителя, либо банковской картой. Пока же пассажиры уверенно заполняют салон, а уже потом начинают думать, как им оплатить проезд. Иногда только после настойчивых напоминаний либо контролеров, либо водителей. В любом случае доказать, что конкретный пассажир не заплатил за проезд, если он утверждает, что «прикладывался» к валидатору, с моей точки зрения, практически невозможно.

«Мы надеемся, что люди будут добросовестно относится к поездке в автобусе»,

- заметила Елена Синицына.

Она добавила, что многие еще не привыкли к тому, что необходимо оплачивать проезд сразу же и бросаются к водителю или валидаторам после того, как входят контролеры и просят произвести оплату. Синицына отметила, что в контракте с ООО «Транс-Балт» прописано, что водитель должен контролировать оплату проезда.

Я поинтересовалась, законно ли курсируют автобусы по маршруту № 4. Синицына рассказала, что это легальный маршрут: «У них есть свидетельство, они имеют право выезжать на линию».

Маршрут № 4 практически дублирует маршрут № 14 с тем только отличием, что делает дополнительный крюк по Перевалке, заворачивая с улицы Чапаева на улицу Зеленая. Очевидно, что, затевая транспортную реформу, нужно было бы заранее продумать проблему дублирования маршрутов.

Пока мы беседовали, поджидая автобус, к нам подошел водитель в униформе. Он пожаловался, что до сих пор не установлены туалеты. У водителей, которые работают полный рабочий день, остается один выход – идти в кусты. Елена Синицына ответила, что это обязанность транспортной компании установить биотуалеты.

«Люди уже почти месяц работают. Куда мне бежать? К кому обращаться? Я человек живой со всеми нуждами»,

- возмущался водитель.

Сколько еще водители будут оставаться один на один «со всеми нуждами», пока сказать никто не может. Елена Синицына рассказала, что об этой проблеме сотрудники администрации постоянно напоминают транспортной компании, которая обещала договориться с магазинами там, где они находятся рядом с конечными остановками. В Соломенном таких магазинов нет, единственный выход - установить биотуалет. В общем, «классика жанра»: Карелия традиционно славится отсутствием туалетов. И Петрозаводск не исключение.

На конечной остановке вместе с нами в автобус зашла только одна пожилая женщина. Она удобно устроилась на сиденье, не подавая никаких признаков того, что собирается оплачивать проезд. Через несколько остановок к ней подошла контролер, напоминая о обязанности оплатить проезд. Зашедший мужчина тоже пошел оплачивать проезд только после напоминания. Он заплатил наличными. Мужчина рассказал, что впервые едет на таком автобусе и не сразу сообразил, как нужно оплачивать проезд.

Моложавая пенсионерка, представившаяся Надеждой, рассказала, что новые автобусы ей нравятся. Вот только она больше не рискует платить картой, а полностью перешла на наличные. По ее словам, 19 июня, когда пошли первые автобусы, она приложила карту к валидатору, который находится в конце салона. Оплата прошла, но водитель сказал ей, что валидатор не работает. Тогда она заплатила еще раз с помощью валидатора, расположенного около водителя. Когда вернулась домой и зашла в личный кабинет банка, увидела, что оплатила проезд дважды. Кстати, это еще одна проблема. Информация об оплате в личный кабинет поступает, спустя примерно полчаса после оплаты. Так что проверить, прошла оплата или нет, пассажир может только, что называется, постскриптум. Синицына сказала, что в случае двойной оплаты можно обратиться в администрацию, предъявив документы. Но, с другой стороны, как доказать, что ты платил только за себя, а не за двоих пассажиров? При мне женщина дважды прикладывала карту к валидатору, платя за себя и за ребенка. В личном кабинете у нее высветится двойная оплата.

Чем ближе мы продвигались к центру городу, тем сложнее становилось следить за пассажирами. Граждане уверено проходили в салон, несмотря на громкие предупреждения оплатить проезд при входе. Потом люди недоуменно оглядывались, не понимая, как выполнить это требование. Затем кто-то пробивался обратно к водителю с наличкой, кто-то прикладывал карту к валидатору, а кто-то предпочитал сосредоточиться на пейзаже за окном. Несмотря на 26-градусную жару, в салоне было прохладно. Кондиционер работал исправно, выходить из автобуса не хотелось.

Транспортная реформа в Петрозаводске делает первые шаги. Безусловно, заранее невозможно было просчитать все нюансы. Но все же систему контроля за оплатой за проезд и наличие дублирующих маршрутов нужно было проработать более тщательно. Ведь деньги, полученные от пассажиров, поступают в городскую казну в виде определенной компенсации за ту солидную сумму, которую пришлось заплатить из бюджета за услуги ООО «Транс-Балт». Нужно понимать, что от наполняемости городского бюджета во многом зависит и то, насколько резво продолжится транспортная реформа, а Петрозаводск избавится от разваливающихся автобусов и нелюбезных водителей.