В новых автобусах по трем маршрутам можно ездить без билетов

Текст и фото: Антонина Кябелева

С 19 июня в Петрозаводске на всех трех автобусных маршрутах - № 5, 14 и 29, наконец-то, стали курсировать новые вместительные автобусы гатчинской компании ООО «Транс-Балт». Таким образом, стартовала транспортная реформа, о которой давно и много говорили власти карельской столицы.

Новые автобусы планировалось запустить по трем маршрутам с 1 июня. Но старт несколько затянулся. Автобусы гатчинской компании с 13 июня вышли на маршрут № 5, а с 19 июня заработали и два других автобусных маршрута - № 14 и 29.

Я решила оценить работу нового перевозчика. «Эксперимент» начался в начале девятого утра в районе Октябрьского проспекта. Едва я подошла на остановку, как на горизонте замаячил автобус красивого темно-бирюзового оттенка. Перепутать было невозможно: приближался автобус нового перевозчика № 14. Несмотря на утро понедельника в автобусе было совсем немного пассажиров.

Первым делом я попыталась понять, как оплатить проезд. Призывно распахнутое окошко рядом с водителем свидетельствовало о том, что за проезд можно заплатить наличными. Внутри автобуса на поручнях я заметила валидаторы (устройства для электронной оплаты проезда). Оплата банковской картой заняла несколько секунд. Я устроилась в пассажирском кресле в конце автобуса и стала наблюдать за происходящим.

Многие пассажиры, войдя в автобус, рассеяно озирались, но, заметив электронные устройства, быстро справлялись с задачей оплаты проезда. Несколько человек, удобно устроившись на свободные места, не проявляли инициативу, связанную с необходимостью заплатить. Возможно, по привычке ждали, когда к ним подойдет кондуктор. Но кондуктора в автобусе не было. Водитель изредка тревожно поглядывал в зеркало, наблюдая за происходящим в салоне, но сделать все равно ничего не мог, даже если и заметил «зайцев».

Буквально пара пассажиров заплатили наличными деньгами. Но никаких билетов они не получили. Я тем временем задумалась: а прошла ли моя оплата? Заглянув в личный кабинет банка, я не нашла никакого свидетельства о списанных 50 рублях. Именно такая стоимость проезда установлена на трех автобусных маршрутах, которые до конца 2023 года будет обслуживать ООО «Транс-Балт».

А как будут контролировать оплату проезда, если у пассажиров на руках нет никаких подтверждающих документов? Получался какой-то абсурд. Другими словами, при такой системе пассажиру невозможно доказать, что он оплатил проезд, а контролеру невозможно понять, кто перед ним – «заяц» или законопослушный гражданин, честно заплативший за предоставленную услугу.

Но в целом первая поездка мне очень понравилась. Просторный чистенький автобус с удобными сиденьями, где громко и четко объявляют остановки, а на мониторе крутят ролик, рассказывающий, как правильно оплатить проезд. Но оплату никто не требует. В общем, не транспорт, а мечта.

Спустя полчаса после того, как я покинула салон автобуса, в личном кабинете у меня все же появилась информация об оплате проезда. Но все-таки вопрос о том, как городская администрация намерена собирать с пассажиров деньги, оставался для меня открытым. Ведь понятно, что ООО «Транс-Балт» за свою работу получит средства из бюджета. Даже если автобусы будут возить преимущественно несознательных граждан, финансовая устойчивость компании не пострадает.

Сумма контракта составляет 283,3 миллиона рублей, и эти средства гатчинская компания в любом случае получит, если выполнит условия заключенного с петрозаводской администрацией договора.

Заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова рассказала, как предполагается контролировать оплату проезда на трех автобусных маршрутах. По ее словам, администрация организовала так называемый линейный контроль.

«У нас есть два человека, которые постоянно ездят, подходят к гражданам и спрашивают, есть ли у них билет»,

- сказала Мизинкова.

Я удивилась, так как в автобусе на моих глазах не было выдано ни одного билета. Заместитель мэра объяснила, что сейчас «борются с водителями», которые не выдают билеты.

«Билеты выдаются по просьбе граждан и по большей части водители уже выдают билеты», - сказала Мизинкова. По ее словам, в автобусах будет звучать информация, предупреждающая пассажиров, что они обязательно должны взять у водителей билет.

«Если они не взяли билет у водителя, значит, они будут платить второй раз»,

- отметила Мизинкова.

Но в данном случае речь идет о ситуациях, когда человек заплатил наличными деньгами.

Но получить билет, оплатив проезд банковской картой, в любом случае не получится. Если пассажир оплатил проезд через терминал, то по просьбе контролера он должен предъявить банковскую карту, с помощью которой прошла оплата. Как объяснила Мизинкова, проверяющий с помощью специального устройства может проверить, прошла ли по этой карте оплата за проезд, или пассажир хитрит. Она заметила, что валидаторы настроены таким образом, что если приложить карту второй раз, то оплата по банковской карте не пройдет.

«Предположим, вы зашли в автобус и оплатили один раз карточкой. Оплата прошла, все нормально. Попробуйте второй раз оплатить карточкой. Это сделать не получится»,

- сказала Юлия Мизинкова.

В этом случае, конечно, возникает проблема, если пассажир хочет оплатить проезд не только за себя, но и за своего ребенка, родственника или знакомого. Получается, что каждый по карте может заплатить только за себя. Как вариант, остается оплата по старинке наличными деньгами.

В автобусах на мониторах крутят рекламу, предлагающую приобрести специальные транспортные карты, по которым будет более выгодно ездить – не за 50 рублей, а за 47 рублей. Однако, Юлия Мизинкова сообщила, что пока таких карт в Петрозаводске не будет.

Предполагается, что до конца 2023 года в бюджет города в качестве оплаты проезда на трех автобусных маршрутах должно поступить 44 миллиона рублей. Это 15,5% суммы заключенного контракта.

Но понятно, что это лишь небольшая компенсация за начало транспортной реформы, а основная финансовая нагрузка ложится на городской бюджет.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский обратил внимание, что 19 июня в Петрозаводске были замечены автобусы, курсирующие по, как выразился градоначальник, «неведомому четвертому маршруту». Он предположил, что по маршруту № 4, который во многом дублирует маршрут № 14, автобусы запустили прежние перевозчики, которых вытеснили с рынка. Они разом сбросили цену за проезд на 10 рублей. Любарский вспомнил, как перевозчики убеждали его поднять стоимость проезда, так как они не в состоянии работать в рамках существовавших тарифов.

«У них тогда дети плакали, икра красная кончились, перешли на кабачковую»,

- иронизировал мэр.

Он отметил, что предвидел появление дублирующих маршрутов и соответствующие структуры готовы отреагировать «должным образом».

Если абстрагироваться от некоторых шероховатостей, то появление новых автобусов на улицах Петрозаводска уже изменило атмосферу в городе в лучшую сторону. Согласитесь, когда по дорогам вместо замызганных старых машин ездят красивые чистые автобусы, то мгновенно меняется и городской ландшафт, и настроение, и общее впечатление от карельской столицы. Жаль только, что мы к этому шли так долго.