Мэрия: 12 остановок отремонтируют в этом году в Петрозаводске
Остановки ремонтируют в Петрозаводске, планируют привести в порядок 12. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Работы завершили на трех объектах – около домов № 4 на Петрозаводском шоссе, № 73 на улице Соломенской и № 6 на улице Профсоюзов.
Предстоит отремонтировать остановочные павильоны по адресам:
- набережная Варкауса, 3;
- улица Шотмана, 4;
- проспект Ленина, 9;
- проспект Ленина, 21;
- проспект Ленина, 26;
- проспект Ленина, 33;
- проспект Александра Невского, 68;
- улица Чапаева, 47;
- улица Профсоюзов, 23.
Рабочие сейчас окрашивают выцветшие поверхности и чистят крыши. Потом нанесут грунт-эмаль, заменят разбитые стекла на ударопрочный монолитный поликарбонат и обошьют каркасными плитами некоторые конструкции. // фото: администрация Петрозаводска