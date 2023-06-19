Мэрия: 12 остановок отремонтируют в этом году в Петрозаводске

Остановки ремонтируют в Петрозаводске, планируют привести в порядок 12. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы завершили на трех объектах – около домов № 4 на Петрозаводском шоссе, № 73 на улице Соломенской и № 6 на улице Профсоюзов.

Предстоит отремонтировать остановочные павильоны по адресам:

- набережная Варкауса, 3;

- улица Шотмана, 4;

- проспект Ленина, 9;

- проспект Ленина, 21;

- проспект Ленина, 26;

- проспект Ленина, 33;

- проспект Александра Невского, 68;

- улица Чапаева, 47;

- улица Профсоюзов, 23.

Рабочие сейчас окрашивают выцветшие поверхности и чистят крыши. Потом нанесут грунт-эмаль, заменят разбитые стекла на ударопрочный монолитный поликарбонат и обошьют каркасными плитами некоторые конструкции. // фото: администрация Петрозаводска