Застрявшей трассе неосмотрительной автоледи помогли сотрудники ГИБДД

Жительница Петербурга попала в сложную ситуацию, когда проезжала Карелию на автомобиле. Женщине помогли инспекторы ДПС, сообщили в ГИБДД.

Автоледи направлялась в Мурманск, но не рассчитала необходимый запас топлива. Рядом с Колатсельгой в Пряжинском районе бензин закончился. До ближайшей АЗС было 70 километров, никто из водителей не останавливался.

Автоинспекторы патрулировали этот участок федеральной трассы и заметили на обочине автомобиль со включенной «аварийкой». Старший лейтенант Кузнецов Владимир и лейтенант Ивашов Роман выяснили, что произошло, и довезли путешественницу до автозаправочной станции.

Потом они нашли попутную машину и отправили женщину с полной канистрой к ее автомобилю. Петербурженка выразила полицейским благодарность. // фото: ГИБДД Карелии