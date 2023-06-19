Врач рассказал, что делать, если ребенка укусит клещ или змея

Укусы насекомых, клещей и змей – одна из самых частых причин обращения карельских детей за медпомощью в теплое время года. Как правильно действовать в такой ситуации, рассказал заведующий ортопедо-травматологическим отделением Детской республиканской больницы имени И.Н. Григовича (ДРБ) Егор Юрьян в прямом эфире «ЦУР объясняет».

Если ребенка укусил клещ, родителям не стоит снимать его самостоятельно. Вместо этого рекомендуется привести ребенка в приемный покой или травмпункт ДРБ, где паразита извлекут медики. В районах республики клещей удаляют в амбулаториях и ЦРБ. После клеща поместят в специальную емкость, в которой его следует отдать на исследование.

Если клещ был инфицирован, дальше мы уже будем проводить профилактику энцефалита или боррелиоза, начнем лечение. И также хочу предостеречь, все-таки район эндемичный: не бойтесь прививаться от клещевого энцефалита, – сказал травматолог.

Змеи детей чаще всего кусают в руку, в область кисти, когда ребенок тянется к рептилии. В этом случае медики дадут пациенту сыворотку и будут лечить его в палате интенсивной терапии под постоянным наблюдением.

Если ребенка укусила собака, практически в 90% случаев это не бродячий, а домашний пес.

Тут тоже стоит объяснить ребенку, что животное – это не игрушка, что нужно относиться к нему серьезно. Если ребенок хочет погладить собаку, надо убедиться, что это безопасно,

– подчеркнул Егор Юрьян.

Ребенку, пострадавшему от укуса собаки, медики сделают профилактическую прививку против бешенства.

«ЦУР объясняет» – информационный проект Центра управления регионом, в рамках которого руководители органов власти и эксперты в прямом эфире отвечают на актуальные для жителей Карелии вопросы.