В Карелии пройдет молодежный образовательный форум «Берег»

С 17 по 20 августа в Петрозаводске на турбазе «Урозеро» пройдет молодежный образовательный форум «Берег». К участию в нем приглашается активная молодежь со всех регионов Северо-Западного федерального округа в возрасте от 18 до 35 лет. В программе форума запланированы встречи с лидерами общественных организаций, представителями креативного кластера Карелии.

Заявку на грант на свой проект до 1 млн рублей можно подать по следующим направлениям:

#создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;

#развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий;

#объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;

#защищай – проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

#стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

#сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое просвещение;

#двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

#вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

#делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде;

#открывай_страну – проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодежного туризма;

#будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;

#помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

#расскажи_о_главном – проекты, направленные на развитие молодежных медиа;

#родные_любимые – проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

#МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

#Ты_не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи.

Форум пройдет с 17 по 20 августа на турбазе "Урозеро". Прием заявок на грантовый конкурс завершится 12 августа, а стать участником форума без проекта можно до 30 июля. Для участия необходимо зарегистрироваться на мероприятие по ссылке.

Напомним, что «Берег» проходил и в прошлом году. Тогда молодежный образовательный форум собрал 120 студентов и волонтеров из разных районов республики. На протяжении четырех дней участники развивали разные профессиональные навыки и занимались проектированием сети молодежных центров.