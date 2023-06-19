Жительница Карелии рожает исключительно в День России

В День медицинского работника, 18 июня, в Карелии появились на свет 8 малышей. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По его словам, семеро детей родились в Республиканском перинатальном центре имени Гуткина. Это четыре девочки и три мальчика. Еще один младенец родился в Сортавальской ЦРБ.

Там же чуть ранее принимали не совсем обычные роды. У одной из мамочек появился мальчик в День России, 12 июня. При этом 13 лет назад она в тот же день родила первенца. // фото: www.freepik.com