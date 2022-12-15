Новогодние марки можно приобрести в почтовых отделениях Карелии

На новых марках новогодняя избушка и символ 2023 г. по китайскому календарю — заяц. Оба экземпляра квадратной формы с номиналом 19 и 27 руб. соответственно. Авторы рисунков, ставших основой для марок, — победители Всероссийского конкурса рисунка новогодней почтовой марки среди профессиональных и непрофессиональных художников.

В дополнение к маркам вышли конверты первого дня и штемпель специального гашения. На штемпеле изображена Снегурочка и надпись: «С Новым годом!».

«Новогодняя филателистическая продукция ежегодно выходит в канун самого волшебного праздника. Открытки и письма с новыми марками и тёплыми сердечными пожеланиями станут отличными подарками родным и близким к Новому году», — рассказала директор УФПС Республики Карелия Ирина Горелова.

На правах рекламы. АО «Почта России», ИНН 7724490000