Новое здание бюро судмедэкспертизы почти готово

Бюро СМЭ в Петрозаводске почти построили. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Он рассказал, что здание уже начали оснащать оборудованием.

- Первыми прибыли холодильные установки и оборудование секционных. Монтаж запланирован на 13 ноября,

- уточнил глава ведомства.

Всего для Бюро СМЭ поступит 137 наименований различного оборудования. // фото: Lifestylememory/freepik.com