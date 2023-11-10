10 ноября 2023, 08:46
Новое здание бюро судмедэкспертизы почти готово
Для Бюро СМЭ в Петрозаводске закупили новое оборудование
Бюро СМЭ в Петрозаводске почти построили. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Он рассказал, что здание уже начали оснащать оборудованием.
- Первыми прибыли холодильные установки и оборудование секционных. Монтаж запланирован на 13 ноября,
- уточнил глава ведомства.
Всего для Бюро СМЭ поступит 137 наименований различного оборудования. // фото: Lifestylememory/freepik.com