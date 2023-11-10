«ЛизаАлерт»: «Помочь может каждый»

13 сентября 2010 года в подмосковном Орехово-Зуево потерялась четырехлетняя девочка Лиза Фомкина. Сначала ее толком никто не искал, и лишь когда информация о пропавшей появилась в интернете, в город приехали сотни неравнодушных людей со всей страны и приступили к поискам.

Метр за метром и день за днем они прочесывали лесные массивы, жилые кварталы и в итоге нашли девочку умершей от переохлаждения. Оказалось, что волонтерам не хватило совсем немного времени — девочка умерла на девятый день после пропажи, а нашли ее на десятый.

Потрясенные этой трагической историей участники поиска решили объединиться. Так 15 октября 2010 года был организован добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». А осенью 2021 года подразделение отряда появилось в Карелии.

Кто такие «лисы», получают ли поисковики зарплату и как вступить в ряды добровольцев?

Обо всем этом рассказал региональный представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Андрей Ротов. // Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт», Республики Карелия