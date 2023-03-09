09 марта 2023, 09:35
Новая площадка для дрессировки собак появится в Петрозаводске
Современную площадку для дрессировки четвероногих питомцев построят в рамках программы «Комфортная городская среда» до конца года
В Лососинском парке в Петрозаводске появится новая площадка для дрессировки собак. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Объект займет площадь 600 квадратных метров. Он будет возведен до конца года в районе Красноармейского моста.
Сейчас подобные площадки есть в четырех районах города: на Перевалке, Октябрьском, на Древлянке и на Ключевой.
Новую площадку оснастят двухметровым ограждением, по периметру установят скамейки и урны. Комплекс будет состоять из десяти тренировочных снарядов: тоннеля, балансира, змейки, подвеса, барьеров разной высоты, горки и шины для собачьего спорта аджилити. // Фото мэрии Петрозаводска