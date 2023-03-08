08 марта 2023, 20:31
Автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок в Приладожье
ГИБДД Карелии сообщает о неблагоприятных погодных условиях
ГИБДД Карелии сообщает о неблагоприятных погодных условиях. Информация появилась в паблике ведомства в соцсети.
Из-за снега, метели, порывистого ветра, ограниченной видимости на участке с 200-го по 254-й километр трассы «Сортавала» с 20 часов 8 марта вводится ограничение на проезд большегрузов.
Водителям транспортных средств рекомендуют на время отказаться от поездок в Сортавальский и Лахденпохский районы. // Фото: vk.com/vprilad