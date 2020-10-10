Новая камера заработала на трассе «Кола»

С 9 октября в режиме фиксации средней скорости движения транспортного средства заработала камера на участке с 3 по 7 км автодороги Кола - подъезд к Петрозаводску (от родника до поворота на кладбище), сообщает ГИБДД Карелии в своем паблике.

Автоинспекторы призывают водителей соблюдать скоростной режим.

С начала года на дорогах республики посредством приборов фотовидеофиксации установлено свыше 328 тысяч административных нарушений ПДД РФ.