10 октября 2020, 14:04
Общество

Новая камера заработала на трассе «Кола»

Скорость будет фиксироваться при подъезде к Петрозаводску

С 9 октября в режиме фиксации средней скорости движения транспортного средства заработала камера на участке с 3 по 7 км автодороги Кола - подъезд к Петрозаводску (от родника до поворота на кладбище), сообщает ГИБДД Карелии в своем паблике.

Автоинспекторы призывают водителей соблюдать скоростной режим.

С начала года на дорогах республики посредством приборов фотовидеофиксации установлено свыше 328 тысяч административных нарушений ПДД РФ.

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Карелия
Петрозаводск
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Госавтоинспекция РК