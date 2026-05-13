NOVA дарит базовую отделку под ключ при покупке квартиры

Строительная компания объявила выгодную акцию на недвижимость в ЖК «Компас‑3» или «Карельский‑7»

Фото: Нова-Реалти

Отделка «под ключ» в подарок — отличный вариант для тех, кто хочет переехать в готовую квартиру без особых забот. При покупке жилья в жилых комплексах «Компас‑3» или «Карельский‑7» строительная компания NOVA дарит базовую «белую» отделку: полная подготовка квартиры к косметическому ремонту, без необходимости выбирать материалы и искать подрядчиков.

Какие квартиры участвуют а акции:

- ЖК «Компас‑3» (сдача II кв. 2026) — площадь 37,5–39 м², 47–49,5 м², 55–59 м²;

- ЖК «Карельский‑7» (сдача IV кв. 2026) — площадь 28,5 м² и 52,5 м².

Как получить подарок:

- Заключите договор участия в долевом строительстве на одну из квартир из списка акции в период её действия;

- Оплатите 100% стоимости по условиям договора.

Подробнее об акции можно узнать по телефону: 8 (8142) 59‑47‑47 и на сайте.

Акция действует с 21 апреля 2026 года по 31 декабря 2026 года или до полной реализации квартир, включённых в акцию. Организатор может досрочно прекратить её действие.

Стоит учесть, что количество участвующих в акции квартир ограничено, а данные условия не суммируются с другими действующими скидками и спецпредложениями компании. Покупателям рекомендуют объективно оценивать свои финансовые риски и возможности. Предложение не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Проектные декларации размещены на наш.дом.рф.

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