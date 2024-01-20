Ночью в Карелии ударят 32-градусные морозы

Завтра, 21 января, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -24, -26°С, днем -12, -14°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, слабый, днем юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -24, -29°С, местами до -32°С, днем -12, -17°С, на юго-западе -6, -11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -24, днем -18-11, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -14-24, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале ночью -23, днем -6-17, пасмурно, вечером снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»