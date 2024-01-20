Морозная суббота ждет жителей Карелии

Сегодня, 20 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -16, -18°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -13, -18°С, местами до -23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -19-21, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -14-22, переменная облачность, в первой половине дня небольшой снег.

В Сортавале -15-20, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»