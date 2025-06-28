Ночью температура опустится до +1, а днем воздух прогреется до +22

В гидрометцентре рассказали о погоде в воскресенье. 29 июня в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10, днем +17, +19. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, по южным районам местами сильные. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, на востоке +1, +6, днем +14, +19, местами потеплеет до +22.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +6, днем +15;

В Кондопоге ночью +12, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +19;

В Олонце ночью +10, днем +17;

В Пудоже ночью +10, днем +21;

В Сегеже ночью +8, днем +18;

В Сортавале ночью +11, днем +15;

В Суоярви ночью +10, днем +14. © «Петрозаводск говорит»