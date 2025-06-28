Погода вновь испортится - объявлен желтый уровень погодной опасности

Ливни накроют Карелию в воскресенье. О непогоде предупредили в гидрометцентре России и карельском МЧС.

В республике объявлен желтый уровень погодной опасности.

Как предполагают синоптики, дожди обрушатся на регион с утра в воскресенье. По крайней мере предупреждение будет действовать с 9 часов 29-го числа и до девяти вечера. Осадки ожидаются местами в южных районах.

В МЧС конкретизировали – сильный дождь ожидается местами днем в Петрозаводске, Питкярантском, Сортавальском и Суоярвском округах, а также в Кондопожском, Лахденпохском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Пудожском районах. © «Петрозаводск говорит»