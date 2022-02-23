Ночной мороз в четверг сменится потеплением

Завтра, 24 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -11, -13°С, днем 0, -2°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -11, -16°C, местами -19, -24°C, днем -4, +1°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -8 и потепление к вечеру до 0, пасмурно, во второй половине дня снег, мокрый снег.

В Сегеже от -11 до -2, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале от -6 до +1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Nissor