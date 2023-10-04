Ни пройти, ни проехать – улицу Чкалова временно перекроют

8 октября движение на отрезке от Чапаева до Сыктывкарской в столице Карелии будет перекрыто. В этот день дорожники планируют укладывать асфальт на Чкалова. Подрядчик рассчитывает справиться за сутки. Водителей просят убрать свои автомобили из зоны проведения работ и заранее продумать возможности для объезда.

В мэрии сообщили, что на улицах Чкалова и Северной снимают старое покрытие и меняют бордюры. Старое покрытие срезают на Черняховского и Пархоменко.

Не так давно верхний слой асфальта положили на бульваре Интернационалистов. На Кемской обустраивают тротуар, затем работы продолжат на Репникова. // фото «Петрозаводск говорит»