Ни дня без рыбалки не может прожить жительница карельской деревни

Валентина Владимировна Моисеева заткнет за пояс любого заядлого рыбака. Она рыбачка со стажем. Ее трофеями стали огромные рыбины, пойманные в разное время в разные годы.

Валентина Владимировна живет в маленькой деревеньке Черная Ламба Пряжинского района. Она рыбачка до мозга костей! Женщина рассказала, что однажды ее добычей стали крупный окунь весом 1,5 кг, громадина–лещ весом 5 кг и увесистые щуки, а однажды клюнула на блесну большая рыбина. Ее Валентина успела даже разглядеть в воде. Царь-рыба обладала такой силой, что прокатила в лодке женщину почти по всей ламбушке, но потом все же сорвалась.

Так что, кто кого поймал в той ситуации, стоит задуматься,

— смеется Валентина.

Особенная любовь к рыбалке у Валентины с детства: родители привили. Теперь она готова дни и ночи напролет ловить «удачу» за хвост. И удача ей улыбается в виде огромных рыбин, пойманных на спиннинг или удочку. Снасти Валентина Моисеева умеет выбирать, она постоянный покупатель магазинчика рыболовецких товаров.

Переделав все домашние дела (а их всегда в деревне хватает), она спешит на озеро с удочкой на плече, в огромных болотных сапогах. Погода для нее не имеет значения, ведь главное – хороший клев и пойманный трофей! Она благодарит озеро за любую рыбешку, даже за ершей

Кстати, по ее мнению, очень вкусные шпроты можно приготовить из ершей! Свои кулинарные секреты Валентина Владимировна в тайне не держит, а с удовольствием делится с читателями нашего сайта. Ловите!

Очистить некрупных ершиков: отрезать головы и хвосты, удалить внутренности, промыть. Затем тушки сложить в небольшой чугунок. Добавить лук, соль по вкусу, черный перец, немного растительного масла и поставить в горячую русскую печь. Воду добавлять не надо. Через 6-7 часов вкусные шпроты будут готовы.

- Хоть так ешь, хоть бутерброды делай или салат готовь.

В любом случае будет очень вкусно, — говорит рыбак со стажем Валентина Владимировна Моисеева.//фото Валентины Моисеевой