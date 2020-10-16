Незаконный склад обнаружили на Старой Кукковке

Петрозаводчане пожаловались на участок в лесополосе в районе Старой Кукковки, огороженный забором. В ходе рейда специалисты городской администрации действительно обнаружили участок, незаконно занятый под хозяйственную деятельность. На участке в районе пересечения Ладожской улицы с улицами Белинского и Котовского хранились остатки сельскохозяйственной техники, тракторные прицепы, на досках складировался навоз.

Виновное лицо было установлено и привлечено к административной ответственности. За самовольное занятие земельного участка назначили штраф.

В этом году в управление Росреестра по Карелии было направлено 36 материалов. Надзорный орган проводит административное расследование и в случае подтверждения правонарушения виновное привлекается к административной ответственности. (фото на главной iz.ru, Александр Казаков)