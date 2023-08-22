Незаконную дорогу в нацпарке Карелии назвали «экотпропой»

Сотрудники полиции провели встречу с представителями компании «Прайм», которые назвали данную дорогу «экотропой», пишет МК.

Кроме того, представители компании утверждают, что они получили разрешение на постройку дороги от администрации заповедника «Кивач», которая управляет национальным парком «Ладожские шхеры». //фото: freepik.com/wirestock/