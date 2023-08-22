Полицейский в Карелии помог разволновавшимся пенсионерам оформить ДТП

Муж с женой направили в полицию Кемского района благодарность. Им помог старший лейтенант полиции Руслан Шушляков, пенсионеры назвали его отзывчивым и профессиональным, сообщает МВД Карелии.

Жители Кеми попали на своей машине в аварию, автомобиль был сильно поврежден, супруги разволновались. Они не смогли заполнить европротокол. Сориентировался прибывший на место ЧП полицейский. Он помог пожилым людям оформить документы.

Сотрудника Госавтоинспекции обязательно поощрят на службе, заверили в вдомстве. // фото: freepik.com