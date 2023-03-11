Невменяемый мужчина в Калевале ударил приятеля ножом в шею

Уголовное дело о покушении на убийство направили в суд следователи в Карелии. Однако фигуранта не отправят в колонию, поскольку признали невменяемым, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент случился в декабре прошлого года в Калевале. Компания приятелей собралась вместе, двое поссорились. Внезапно один из оппонентов ударил другого ножом в шею.

Мужчина не погиб только потому, что ему вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь. Возбудили уголовное дело, 60-летнему агрессору провели психолого-психиатрическую экспертизу.

Оказалось, что он не мог и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими из-за психического расстройства.

Мужчину заключили под стражу, но на суде будут просить применить к нему принудительные меры медицинского характера. // фото: СУ СКР по региону