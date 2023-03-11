Сигнал тревоги случайно включили в Петрозаводске и напугали людей

Люди в Петрозаводске 11 марта были испуганы внезапно прозвучавшими сиренами. О сигналах воздушной тревоги горожане рассказали в паблике «Подслушано в Петрозаводске» ВКонтакте.

Громкие звуки слышали жители трех районов и были сильно обеспокоены. Сирены днем в субботу завыли на Древлянке, Кукковке и в районе Октябрьского проспекта.

Кто-то предполагал, что проверяют системы оповещения, другие решили, что это происки хакеров.

Позднее один из сотрудников Госкомитета Карелии по ОЖ И БН написал в соцсети, что произошла ошибка. Когда рассылали сообщения о неблагоприятных погодных условиях, сильный снег, несанкционированно запустили системы оповещения.

- Госкомитет просит населения Карелии соблюдать спокойствие, никакой угрозы для населения нет. Извиняемся за причиненные неудобства,

- написал Denis Malykhine на своей странице ВКонтакте.

Он добавил, что специалисты в данный момент устраняют эту техническую ошибку. // фото: Freelance_Ghostwriting/ istockphoto.com