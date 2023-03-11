Пьяный водитель внедорожника в хлам разнес свою и чужую машины

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, которая случилась в Петрозаводске 7 марта. Два автомобиля столкнулись на Лыжной улице, сообщили в ГИБДД Карелии.

Это произошло рядом с домом № 41 в 10:20. За рулем Chevrolet Niva был 40-летний мужчина. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в LADA Largus.

Судя по фото с места ЧП, оба автомобиля очень сильно помяты. Каким-то чудом никто не погиб, пострадали 46-летняя водитель LADA и ее 41-летний пассажир. Оба сами обратились за помощью в больницу.

Оказалось, что водитель внедорожника был пьян. В данный момент правоохранители ведут проверку. // фото: ГИБДД Карелии