Неуправляемый автомобиль «Форд» вылетел в кювет – пострадал ребенок

Серьезная авария с двумя пострадавшими произошла днем 7 июня в Пудожском районе на региональной дороге «Подъезд к п. Стеклянное».

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, во время движения автомобиль «Форд Фьюжн» повредил колесо. 61-летний водитель потерял управление.

В итоге машина съехала в кювет. В аварии пострадали 42-летняя женщина и девятилетний мальчик. В момент аварии ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. (фото ГИБДД РК)