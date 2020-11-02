Нетрезвый водитель не справился с управлением сегодня на Ключевой

Сегодня в 12:50 в дежурную группу ГИБДД поступил звонок от петрозаводчанки, которая сообщила, что на ул. Ключевая, водитель автомобиля Hyundai, с признаками опьянения, совершил наезд на бордюрный камень, в результате чего повредил колеса и не смог продолжить движение, пишет паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска»



Ближайший наряд ДПС направился на место происшествия. Водитель, 1985 года рождения, был отстранен от управления, освидетельствование подтвердило состояние опьянения 1,909 промилле.

В отношении нарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12. 8 КоАП РФ. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

Если Вы стали свидетелем того, что водитель в нетрезвом состоянии собирается сесть за руль или управляет транспортным средством, проявите бдительность, помогите остановить нарушителя и не допустить трагедии, позвоните в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. Сообщить о пьяном водителе – значит предотвратить беду. Остановите пьяного водителя!

Фото из группы Госавтоинспекция Петрозаводска